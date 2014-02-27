UBI вовремя введет в эксплуатацию четыре мультифункциональные арены к ЕвроБаскет – 2015

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе UBI.

На сегодняшний день на всех четырех площадках ведутся активные работы. Согласно утвержденному графику, осенью 2014 года будут полностью завешены работы по возведению каркасов зданий. Все внутренние отделочные работы будут завершены весной 2015 года. Финансирование строительства происходит за счет частных средств компании. В тоже время, в компании отметили, что рассчитывают на получение кредитных средств, которые предусмотрены государственной программой по подготовке страны к ЕвроБаскет – 2015.

«В это непростое для страны время важно смотреть в будущее с уверенностью и оптимизмом. Спорт объединяет всех, вне зависимости от политических взглядов и идеологических убеждений. Мы считаем, что ЕвроБаскет – 2015 должен состояться в Украине. Мы настроены на совместную работу и результат» - отметил Олег Бычков, директор United Basketball Investments.

Справка УНИАН United Basketball Investments (UBI) - инвестиционно-девелоперская компания, развивающая мультифункциональные арены в четырех городах Украины (Киеве, Львове, Одессе, Днепропетровске) в рамках подготовки страны к европейскому чемпионату по баскетболу ЕвроБаскет - 2015.

18 июня между UBI и местным организационным комитетом (МОК) ЕвроБаскет - 2015 был подписан протокол о намерениях по проведению матчей ЕвроБаскет-2015 на аренах, которые развивает компания UBI.

В августе 2013 компания United Basketball Investments (UBI) подписала договор о стратегическом сотрудничестве с SMG - крупнейшей в мире компанией, специализирующейся на девелопменте и управлении мультифункциональными объектами коммерческой недвижимости.

8 октября 2013 года между United Basketball Investments (UBI) и Федерацией Баскетбола Украины (ФБУ) было подписано соглашение, согласно которому ФБУ, на правах местного организатора ЕвроБаскет – 2015, закрепила за аренами UBI право на проведение матчей ЕвроБаскет – 2015. Документ согласован с европейским офисом Международной Федерации Баскетбола (ФИБА-Европа) – главным организатором европейского баскетбольного чемпионата. Соглашение строго регулирует обязательства UBI перед ФБУ и ФИБА-Европа выполнить в срок и в полном объеме все требования организаций относительно инфраструктуры, технической оснащенности и сроков ввода в эксплуатацию объектов во всех четырех городах – Киеве, Одессе, Львове и Днепропетровске.