Чемпионат баскетбольной Суперлиги возобновится матчем между "Будівельником" и "Киевом"
15:35, 27 февраля 2014Спорт
0
28 февраля в столичном Дворце спорта состоится игра баскетбольной Суперлиги между двумя киевскими командами - "Будівельник" и "Киев.
Суперлига / superleague.ua
Об этом сообщает официальный сайт БК "Киев".
Матч, который согласно календаря второго круга, планировался на 23 марта, клубы посоветовавшись, решили перенести на 28 февраля.
Начало игры в 19.00.
Ранее директорат Суперлиги отменил все матчи национального чемпионата по 2 марта включительно. Вместе с тем, руководство Федерации баскетбола Украині, по просьбе команд-участниц Суперлиги, решило возобновить первенство начиная с 28 февраля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter