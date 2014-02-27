Чемпионат баскетбольной Суперлиги возобновится матчем между "Будівельником" и "Киевом"

Об этом сообщает официальный сайт БК "Киев".

Матч, который согласно календаря второго круга, планировался на 23 марта, клубы посоветовавшись, решили перенести на 28 февраля.

Начало игры в 19.00.

Ранее директорат Суперлиги отменил все матчи национального чемпионата по 2 марта включительно. Вместе с тем, руководство Федерации баскетбола Украині, по просьбе команд-участниц Суперлиги, решило возобновить первенство начиная с 28 февраля.