Президент Федерации баскетбола Украины Волков заявил, что судьба Евробаскета-2015 будет решаться в конце марта

Об этом УНИАН сообщили в медиа-центре ФБУ.

В частности, Волков отметил: "Мы очень много сделали для того, чтобы Евробаскет 2015 прошел в нашей стране. Сейчас ФИБА Европа очень обеспокоена ситуацией в Украине. В 20-х числах марта состоится заседание Президиума ФИБА-Европа, на котором будет решаться судьба Евробаскета-2015. Я ожидаю новый Кабинет министров. Первый вопрос, который будет стоять перед главой Правительства: поддерживает Правительство проведения в Украине чемпионата Европы по баскетболу или нет. Сейчас мы проводим консультации, готовимся сделать все возможное, чтобы уговорить новое Правительство не делать шаг по отмене Евробаскета 2015 в Украине. Сейчас, к сожалению, такая ситуация, что, конечно, не до Евробаскета. Но мы готовы работать. Думаю, что в случае отказа новые европейские или мировые соревнования смогут прийти в Украину очень и очень не скоро. Потеря Евробаскета 2015 будет серьезным ударом для баскетбола в Украине. Ведь в таком случае, в дальнейшем будет трудно мотивировать спонсоров, людей, которые вкладывали и деньги, и силы, и время в этот прекрасный вид спорта в Украине. Мы сделали прорыв в этом виде спорта в Украине - и на уровне чемпионата страны, и на уровне сборной, и в организационном смысле, и все будет под угрозой срыва. Поэтому я очень надеюсь, что новая страна с новым Правительством сделают все возможное, чтобы этот шаг - такой трагический для баскетбола - не был сделан".

Также Волков коснулся и судьбы других соревнований, которые доверено проводить Украине Европейским отделением Международной федерации баскетбольніх асоциацій (ФИБА-Европа): "Если мы сохраним Евробаскет 2015, то, конечно, будем проводить и U18 чемпионат Европы 2014 года. Но сейчас преоблададет волнение родителей кандидатов сборных-участниц этого чемпионата, 18-летних ребят. Они отправляют запросы в ФИБА Европа относительно гарантий безопасности детей в Украине летом этого года. Следующие несколько недель решат все".

Относительно дальнейшей судьбы украинских национальных команд всех возрастных категорий, президент ФБУ отметил: "Сборные всех уровней - это вопрос государства. Конечно, без поддержки государства, без поддержки нового Правительства будет трудно. Очень важным вопросом является подготовка мужской национальной сборной к чемпионату мира. Надеюсь, что новый министр молодежи и спорта будет понимать, что баскетбол достиг высоких результатов и надо поддержать это развитие".

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по баскетболу должен состояться в Украине осенью 2015 года.