Вита Семеренко признана лучшей спортсменкой февраля в Украине

Лучшими тренерами месяца названы наставники женской сборной по биатлону Григорий Шамрай и Надежда Белова, сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете Украины.

На Олимпийских играх в Сочи Вита Семеренко стала обладательницей двух наград. В женской эстафете вместе с Еленой Пидгрушной, Юлией Джимой и Валентиной Семеренко биатлонистка завоевала золотую медаль. Также Вита пополнила копилку олимпийской сборной Украины в личном выступлении - стала третьей в спринтерской гонке.

На закрытии Игр-2014 по решению олимпийской команды именно Вита Семеренко была удостоена почетной миссии нести флаг Украины.

Украинские биатлонисты становились лучшими спортсменами всех трех зимних месяцев. После нескольких побед подряд на этапах Кубка мира лучшими в декабре и январе были признаны Валентина Семеренко и Пидгрушная соответственно. Прошлой зимой лучшей спортсменкой трижды признавалась капитан украинской команды по биатлону Пидгрушная.

Для Виты Семеренко это уже пятое признание от Национального олимпийского комитета.