В Алуште состоится чемпионат Украины по спортивной ходьбе

Как сообщили УНИАН в Федерации легкой атлетики Украины, соревнования в Алуште станут главным отборочным стартом на Кубок мира по спортивной ходьбе.

Участие в национальном первенстве примут участники Олимпийских игр и чемпионатов мира Андрей Ковенко, Иван Лосев, Ольга Яковенко и другие сильнейшие спортсмены страны.

В Алуште определят чемпионов Украины во всех возрастных категориях: среди взрослых, юниоров (до 17), юношей и девушек (до 15).

Кубок мира по спортивной ходьбе состоится 3-4 мая у Тайцане (Китай). Спортсмены будут соревноваться в двух возрастных категориях. Юниоры разыграют награды на дистанции 10 км, мужчины будут определять сильнейших на дистанциях 20 и 50 км, женщины – на 20 км. Турнир, который является одним из самых престижных в легкой атлетике, проводится один раз в два года.