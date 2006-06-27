«Наша Украина» будет выдвигать на должность спикера Порошенко

Фракция «Наша Украина» будет выдвигать на должность председателя Верховной рады Петра ПОРОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам руководитель информационного департамента блока «Наша Украина Татьяна МОКРИДИ сообщила, что такое решение было принято сегодня на заседании фракции.

Она рассказала, что на заседании обсуждалось три кандидатуры: П.ПОРОШЕНКО, лидера Партии промышленников и предпринимателей Анатолия КИНАХА и председателя Христианско-демократического союза Владимира СТРЕТОВИЧА, однако В.СТРЕТОВИЧ снял свою кандидатуру.