«Донбасс» проиграл первый матч КХЛ после олимпийского перерыва

Как сообщает корреспондент УНИАН, это был первый матч в чемпионате после перерыва, связанного с проведением Олимпийских игр в Сочи.

Хозяева активно начали матч и уже в течение первых пяти минут забили два гола. Через 26 секунд после начала игры отличился Джастин Азеведо, а ровно через 5 минут после стартового вбрасывания отличился Топи Яакола. На 14-й минуте Оскарс Бартулис забил первый гол «Донбасса» в этом матче, но спустя 5 минут Петр Врана восстановил преимущество чешской команды в два гола – 3:1.

В середине второго периода, на 33-й минуте, Мартин Тёрнберг увеличил преимущество «Лева» до трех голов, а в третьей заключительной 20-минутке команды голов не забивали.

Таким образом, после 51-го матча на счету «Донбасса» осталось 90 очков и команда опустилась с 3-го на 4-е место в таблице. «Лев» вышел на 3-е место – 93 очка. Лидерами таблицы Конференции «Запад» являются «Динамо» (Москва) – 108 очков и СКА (Санкт-Петербург) – 99.