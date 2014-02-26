Рамос уверен, что «Днепр» может пройти в следующий круг Лиги Европы

Об этом Рамос заявил на предматчевой пресс-конференции.

В частности, испанский специалист отметил: «По мере того как ты проходишь дальше в европейском турнире, сталкиваешься с более сильными командами. В группе встречались с одними соперниками, против которых выглядели неплохо. Сейчас играем с «Тоттенхэмом», который считаю одним из фаворитов Лиги Европы, на победу в этом турнире. Наши обязанности как профессионалов — настроиться как можно лучше на игру, сделать все зависящее от нас для того чтобы пробиться дальше и порадовать наших болельщиков. При этом мы прекрасно понимаем, что пройти дальше в турнире станет чем-то незабываемым».

На вопрос о том, готов ли «Днепр» играть против основного состава английской команды в предстоящем матче (в первой игре в Днепропетровске гости играли полурезервным составом), Рамос заметил: «Все игроки «Тоттенхэма» высочайшего уровня. Не думаю, что коренным образом изменится уровень команды в зависимости от того будут или не будут играть те игроки, кого не было в первой игре, поменяется ли состав на 2-3 человека. Вопрос будет состоять в том, чтобы самому «Днепру» выступить как можно лучше, проявить свой максимум, все лучшее, что у нас есть, свою отдачу. Если у нас что-то не сложится, если мы не сыграем так, как нужно, тогда повысится риск не пройти дальше».

Также Рамос отметил, что ему приятно вернуться на стадион, где он несколько лет провел в качестве тренера «Тоттенхэма»: «чень приятно очень сюда вернуться! Проходил здесь по стадиону, здоровался со многими людьми. Приятно чувствовать такую атмосферу здесь, вернуться на стадион, где тренировал эту команду! У меня с ней связаны по-настоящему приятные воспоминания».

Как сообщал УНИАН, 27 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» - «Днепр». В первой игре, состоявшейся неделю назад в Днепропетровске, украинский клуб выиграл со счетом 1:0.