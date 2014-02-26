Игра с «Лионом» станет большим событием для «Черноморца»

Об этом тренер одесситов заявил на предматчевой пресс-конференции в Лионе.

В частности. Григорчук отметил: «Завтрашняя игра – это большое событие для нас, и настроение соответствующее, мы очень сконцентрированы и настроены выходить и выигрывать».

Отвечая на вопрос о том, против какого состава «Лиона» его команде удобнее играть – основного или игроков запаса – тренер заметил: «Нам все равно. Не потому, что один состав сильнее или слабее, а потому, что я понимаю, в составе «Лиона» большое количество квалифицированных футболистов, способных играть в большой футбол, и мы ожидаем любые варианты. И готовы к ним».

Касательно того, что команда прилетела за два дня до игры а не за день, как это принято в обычной практике, наставник одесситов подчеркнул: «Наверное, сыграло свою роль то, что нам нужно было чуть раньше уехать по погодным условиям. Стало намного холоднее и перепад, если бы мы приехали за день, нам не помог бы. А в целом не вижу каких-то причин, чтобы приезжать за 2 дня. Прилетать за день игры до обеда, потренироваться, на следующий день матч – это вполне подходящий график».

Как сообщал УНИАН, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в Одессе «Черноморец» и «Лион» сыграли вничью – 0:0. Таким образом, на выезде одесскую команду устроит победа либо результативная ничья – 1:1, 2:2 и т.д. В Этом случае, команда пройдет в следующий круг за счет голов, забитых на выезде («Лион» в Одессе не забил гол ни разу). В случае нулевой ничьей будет назначено дополнительное время, а затем, при необходимости – серия пенальти.