Блохин три дня разбирал первую игру с «Валенсией»

Об этом, как сообщает официальный сайт «Динамо», он заявил на предматчевой пресс-конференции в Валенсии перед ответной игрой 1/16 финала Лиги Европы.

В частности, Блохин заявил: «Было очень много тактических занятий. Три дня разбирали первую игру, указывали на ошибки, работали над тактикой, проблемами, которые увидели в первой игре с «Валенсией». Также видели матч «Валенсии» с «Гранадой» в чемпионате Испании.

Говоря о целях на завтрашний матч тренер отметил: «Бороться и играть в более агрессивный футбол, чем в первом матче, несмотря на то, что играем на выезде. Там (на Кипре - УНИАН) мы играли своеобразный товарищеский матч, без своих зрителей. Счет 0:2 заставляет нас играть на победу и в более атакующий футбол, на это и настраиваем команду. В этом случае мы можем заставить соперника играть не в тот футбол, который ему нравится. А в первой игре мы им позволили играть так, как они привыкли. Например, в матче «Зенита» и дортмундской «Боруссии» вчера было видно, что одна команда находится "в накате", а вторая – нет. Мы свой чемпионат еще не начали. Нужно менять традицию и прикладывать больше усилий на поле».

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На вопрос, как прибавить сил в такой ситуации, Блохин ответил: «Лично мне сил не занимать. А все футболисты прекрасно всё понимают, они злые. Их особенно настраивать на этот матч не нужно. Просто нужно понимать, что без отдачи на футбольном поле, борьбы, желания и более высокой мотивации, чем у соперника, будет тяжело. Нужно учитывать, что у нас 15-16 человек – сборники, они привыкли играть на разных стадионах и разных и в разных условиях и должны соответствовать своему уровню».

Рассуждая о неготовности динамовцев много атаковать в первом матче наставник отметил: «Да, действительно, мы создали очень мало моментов и не играли достаточно агрессивно если мяч не держится в ногах, получилось около 30-ти процентов брака, такого никогда не было. Так беззубо играть в атаке невозможно. До этого команда даже на сборах так не играла. Поэтому мне было удивительно, почему так вышло. Когда ребята посмотрели игру, они сами поняли, что так играть невозможно. Если в обороне в первом тайме еще более или менее, то в атаке не сыграли удовлетворительно».

Как сообщал УНИАН, в первом матче «Динамо» - «Валенсия» номинальные гости из Испании выиграли со счетом 2:0. Матч проходил на нейтральном поле на Кипре из-за сложной ситуации вызванной политическим противостоянием на улицах Киева.