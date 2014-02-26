Матч национальных сборных Украины и США состоится в Ларнаке

Об этом УНИАН сообщили в Федерации футбола Украины.

В частности, в сообщении говорится: "Международный товарищеский матч национальных сборных команд по футболу Украины и Соединенных Штатов Америки, который состоится 5 марта 2014 года, перенесен из Харькова в кипрский город Ларнака на стадион "Антонис Пападопулос". Начало матча в 21:00".

Эта игра станет первой для сборной Украины в 2014-м году.