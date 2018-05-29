Таки выстрадали!

Сборная Украины едет в Гамбург, где 30 июня проведет четвертьфинальный матч со сборной Италии, а швейцарцы отправляются домой тренироваться бить пенальти.

Наконец звезды расположились на небе так, как это нужно было для нашей победы, наконец сборная Украины не первый ли раз на этом чемпионате показала волю к победе и, конечно же – мастерство, что в сумме и дало ей возможность войти в число восьми наилучших команд мира.

Украина напомнила о себе

Если взять во внимание то, что советский писатель Лев Кассиль умер во время трансляции “инфарктного” матча СССР – Уругвай на чемпионате мира в 1970 году, а днями японский болельщик повесился после проигрыша своей сборной бразильцам, а между этими датами сколько еще фанатов надорвали себе сердце, наблюдая за игрой, то какой вывод напрашивается?

Действительно, миром правят страсти. И тех, кто остался безразличным во время матча Украина – Швейцария, кто недовольно ворчал, разбуженный вчерашней ночью шумихой на улицах и салютом, мы также поздравляем.

Во время трансляции матча Украины со Швейцарией телекамера не раз показывала тренерскую скамью, где, словно тигр, метался нервозный Блохин. А на заднем плане его помощники, среди которых, - Кузнецов, Баль – мастера мяча, которые поиграли на своем веку, дай бог другим.

А вот в четвертьфинале чемпионата мира выступить им не пришлось. Такая это вещь - мировой футбольный фестиваль для большинства игроков вообще раз в жизни выпадает.

Может, поэтому Шевченко, на плечи которого свалился и новый выгодный клубный контракт, и переезд семьи, и, главное, недолеченная травма, не захотел терять шанс сыграть на чемпионате мира.

Он сделал все, что мог сделать для сборной в этих конкретных условиях, здесь и сегодня, впрочем, как и вся наша старая гвардия - Шовковский, Ващук, Гусин, Ребров, как и молодое поколение. А еще сборная Украины в целом, как единственное целое, сделала больше, чем от нее ожидали... Украина опять напомнила о своей репутации крепкого футбольного государства.

Судья не мешал

Судейский диктат, о котором сейчас много говорят в Украине, каким-то чудом перекочевал из наших гражданско-правовых реалий на футбольные поля Германии. Приобрела силу малоприятная тенденция, когда судья становился все более заметной фигурой в игре, по своему усмотрению трактуя единственные для всех правила и решая за игроков судьбу поединка. В сущности, футболу угрожает судейский волюнтаризм, на который нет управы. Этот вид третейского суда не подлежит действенным апелляциям или обжалованиям

Казалось, на наше счастье, российский судья В.Иванов уже выступил со своим “бенефисом” накануне, и, казалось, тем самым лимит судейского вмешательства в итог игры исчерпан. Так нет же, уже на следующий день мы увидели волевое, маломотивированное решение судьи в матче Италия – Австралия, который за 30 секунд до конца усмотрел пенальти в интересах итальянцев.

(Между прочим, вот был бы четвертьфинал: Украина – Австралия! Для кого-то может и футбольный андеґраунд, а для нас - шансище!)

Поэтому с определенным волнением ожидались действия мексиканского арбитра в матче с Швейцарией, но он не испортил впечатления – дал людям поиграть.

Изобретательные англичане когда-то назвали регби хулиганской игрой для джентльменов, а футбол – джентльменской игрой для хулиганов. Мексиканец как раз и не дал поразгуляться страстям, в то же время и сам не претендовал на роль главного героя поединка, отдавая пальму первенства футболистам.

Украинцы вполне воспользовались этим шансом, и если и не выиграли в основное время, то и не стушевались в игре в рулетку, пробивая пенальти.

Шевченко, хоть был и неготов, но давил психологически

На просьбу УНИАН матч прокомментировал Анатолий Попов, исполнительный директор Профессиональной футбольной лиги Украины.

После первого тайма:

- Критика в адрес сборной Украины, которая звучала больше в зарубежной прессе и меньше – в нашей, все-таки сделала свое дело. Она, по-видимому, достала наших футболистов, и они сделали надлежащие выводы из той бесцветной игры, которую показали в игре с Тунисом – сегодня видим абсолютно другую игру в исполнении тех же игроков.

Обе команды демонстрируют приблизительно ровный уровень мастерства, но как только наши начинают активно накрывать соперника на всех участках поля, швейцарцы заметно ошибаются. Но и наши часто снижают темп, прибегают к мелким, поперечным передачам, и соответственно теряют нити игры. Приятно отметить, что невзирая на результат, который висит над командой, игроки показывают и игру приличную, и желание. Мы хоть и несколько уступаем швейцарцам в техническом плане, но мотивация у нас выше.

Кого-то выпустить на замену? Сейчас, думаю, еще не на время, Ребров и Милевский, возможно, появятся позже, а в целом заметно, что у нас нет игрока, который бы мог подержать мяч в середине поля.

Думаю, победа все-таки будет за нами, возможно, в дополнительном времени.

После игры: - Результат пришел к нам через предельную концентрацию, прежде всего психологическую. Блохин правильную избрал тактику, и если нам не удавался быстрый переход от обороны к атаке, то все это компенсировалось огромным желанием выиграть, не уступить. Это была ровная игра достойных соперников, но победу больше выстрадали наши футболисты. В концовке матча отметил бы выход Милевского, он как раз пригодился, когда соперники подсели, и очень удачно вписался в игру, сразу создал опасные моменты. Огромный объем работы выполнил Несмачный, просто фантастическое желание борьбы показал Воронин, жаль, что его не хватило на весь матч.

Для Шевченко это была не наилучшая игра, он не был готов к чемпионату, но само его присутствие на поле психологически добавляло уверенности. И даже не забитый им пенальти не надломил команду.

Теперь ожидаем итальянцев - аппетит приходит во время еды.

Олег Олийнык