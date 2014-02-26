Украинка Свидерская попала в число претендентов на спортивный "Оскар"

Об этом сообщается в официальном релизе Laureus.

Свидерская является обладательницей 7 золотых медалей чемпионата мира по плаванию (100м вольным стилем, 150 м комплексным плаванием, 200 метров вольным стилем, 50м вольным стилем, 50м на спине, эстафета 4х50м, 4х100 с мировым рекордом) среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения. Кроме того, спортсменка из Кировограда - серебряный призер Паралимпийских игр-2012 в Лондоне.

Ее имя значится в числе шести претендентов. как мужчин, так и женщин, на звание лучшего спортсмена-инвалида 2013 года.

На титул лучшего спортсмена года претендуют ямайский спринтер Усейн Болт, британский легкоатлет-стайер Мо Фарах, американский баскетболист Леброн Джеймс, испанский теннисист Рафаэль Надаль, португальский футболист Криштиану Роналду и немецкий гонщик «Формулы-1» Себастьян Феттель.

На звание лучшей спортсменки года - российская легкоатлетка Елена Исинбаева, немецкая футболистка Надин Ангерер, американская пловчиха Мисси Франклин, ямайская бегунья Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс, словенская горнолыжница Тина Мазе и американская теннисистка Серена Уильямс.

За звание лучшей команды года поборются сборная Новой Зеландии по регби, футбольный клуб «Бавария», сборная Бразилии по футболу, дуэт американских теннисистов Боб и Майк Брайан, баскетбольная команда НБА «Майами Хит» и команда «Формулы-1» «Ред Булл».

Вручение премий Laureus World Sports Awards пройдет 26 марта в Куала-Лумпур (Малайзия).