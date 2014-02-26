ФИБА-Европа заинтересована в проведении Евробаскета-2015 в Украине

Как сообщили УНИАН в Местном организационном комитете Евробаскет-2015, об этом заявил директор турнира Маркиян Лубкивский.

В частности, Лубкивский подчеркнул: «Вчера мы с генеральным секретарем Федерации баскетбола Украины Александром Лариным провели встречу с и.о. президента ФИБА-Европа Сириэлем Кумансом и генеральным секретарем ФИБА-Европа Камилом Новаком. Нам подтвердили, что ФИБА-Европа заинтересована в проведении турнира в Украине. Организация искренне сопереживает с украинцами и пристально следит за развитием ситуации. Другими словами, вопрос переноса или отмены турнира в Украине не обсуждался. Вообще в истории ФИБА-Европа еще не было прецедента переноса турнира в другую страну».

Как сообщил Лубкивский, была достигнута договоренность о необходимости проведения встречи с новым руководством Украины с целью обсуждения дальнейшей судьбы турнира: «Сейчас мы работаем над организацией визита руководства ФИБА-Европа в Украину и проведением таких встреч».

Директор турнира подчеркнул, что Местный оргкомитет «Украина 2015» и далее выполняет функции представительства ФИБА-Европа в Украине, в соответствии с Соглашением о проведении турнира.