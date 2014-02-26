Кернес заявляет, что Курченко продолжит финансировать «Металлист»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции после сессии Харьковского городского совета сказал городской председатель Харькова Геннадий Кернес.

«Я буквально вчера разговаривал с Сергеем Курченко и именно этот вопрос задавал ему, это было поздно вечером, на предмет того, что будет с футбольным клубом «Металлист», потому что все болельщики интересуются. Я получил ответ, что он намерен и впредь финансировать тренировочный процесс, рабочий процесс футбольного клуба «Металлист»», - сказал Кернес.

Мэр отметил, что финансирование «Металлиста» - это «личная ответственность президента футбольного клуба «Металлист» Сергея Курченко».

«И чем быстрее он родит или разродится на свои мысли, тем будет правильнее. Я с ним разговаривал вчера, он свой ответ дал», - сказал Кернес.

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Он также отверг обвинения в том, что кто-то из городской власти каким-то образом давил угрожал бывшему главному тренеру «Металлиста» Мирону Маркевичу.

«Я убежден в том, что если лично спросить Мирона Маркевича, он не может сказать, что кто-то со стороны города ему угрожал или что-то подобное. Он наоборот скажет, что со стороны города только помогают», - подчеркнул мэр.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля подал в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Металлист» (Харьков) Мирон Маркевич, который работал на этой должности более восьми лет. Маркевич заявил, что "в клубе ситуация просто неконтролируемая, президента (Курченко) нет, его заместители растерянные, уже три месяца не платят зарплату".

Сейчас обязанности главного тренера исполняет Игорь Рахаев.

24 февраля ультрас «Металлиста» обнародовали заявление о том, что к разрушению харьковского футбольного клуба «Металлист» причастна городская и областная власть. Ультрас, со ссылкой на собственные источники сообщили, что представители городской власти угрожали Маркевичу.

25 февраля ФК «Металлист» обнародовал заявление, что клуб, который сейчас занимает второе место в турнирной таблице Чемпионата Украины, продолжает работать в нормальном режиме.

«Руководство ФК «Металлист» призывает болельщиков не поддаваться паническим настроениям относительно будущего клуба, которые распространяются в СМИ. Несмотря на непростую политическую и экономическую ситуацию в стране, никто не собирается прекращать финансирование клуба и оставлять команду на произвол судьбы. «Металлист» живет и работает в нормальном режиме», - говорится в заявлении.

Справка УНИАН. Харьковский ФК «Металлист» принадлежит харьковскому бизнесмену Сергею Курченко, владельцу группы компаний «Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).