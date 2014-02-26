Теннисист Долгополов вышел во второй круг турнира в Акапулько

13:16, 26 февраля 2014
Спорт
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Украинский теннисист Александр Долгополов вышел во второй раунд теннисного турнира серии ATP в Акапулько.

Александр Долгополов / Reuters

Как сообщает официальный сайт турнира, соперником киевлянина на старте турнира был Вацек Поспишил из Канады, которого украинец обыграл со счетом 6:2, 6:2.

Матч продолжался чуть более часа. За это время Долгополов сделал 5 эйсов.

Во втором круге наш спорстмен встретится с французским теннисистом Жереми Шарди.

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