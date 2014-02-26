Теннисист Долгополов вышел во второй круг турнира в Акапулько

Как сообщает официальный сайт турнира, соперником киевлянина на старте турнира был Вацек Поспишил из Канады, которого украинец обыграл со счетом 6:2, 6:2.

Матч продолжался чуть более часа. За это время Долгополов сделал 5 эйсов.

Во втором круге наш спорстмен встретится с французским теннисистом Жереми Шарди.