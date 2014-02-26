Теннисист Долгополов вышел во второй круг турнира в Акапулько
13:16, 26 февраля 2014Спорт
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Украинский теннисист Александр Долгополов вышел во второй раунд теннисного турнира серии ATP в Акапулько.
Александр Долгополов / Reuters
Как сообщает официальный сайт турнира, соперником киевлянина на старте турнира был Вацек Поспишил из Канады, которого украинец обыграл со счетом 6:2, 6:2.
Матч продолжался чуть более часа. За это время Долгополов сделал 5 эйсов.
Во втором круге наш спорстмен встретится с французским теннисистом Жереми Шарди.
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