Украинские автогонщики впервые приняли участие в ежегодной гонке в Дубае (фото)

11-12 января украинские автогонщики в составе украино-литовско-латвийской команды «Chervonenko racing team» впервые приняли участие в ежегодной 24-часовой гонке «TOYO TIRES 24h Dubai».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Евгения ЧЕРВОНЕНКО, в этому году в «TOYO TIRES 24h Dubai» приняли участие более 90 экипажей на различных автомобилях. Команда «Chervonenko racing team» выступала на автомобиле «Renault Megane Trophy» (класс SP1), специально подготовленном в Бельгии для состязания на длинных дистанциях.

В состав команды «Chervonenko racing team» входили: вице-премьер-министр по вопросам Евро-2012 Е.ЧЕРВОНЕНКО, чемпион СССР и один из самых известных гонщиков Украины Александр САЛЮК-старший, мастер спорта по кольцевым автогонкам Владимир КОНДРАТЕНКО, литовец – многократный чемпион Литвы Саулис ГИРДАУСКАС и латыш – многократный чемпион Латвии Раймодс КИСИЕЛС.

В ходе гонки команда доказала, что входит в состав лучших команд мира, обогнав многих именитых соперников. Какое-то время украинский экипаж даже лидировал в общем зачете, однако из-за аварии и некоторых технических неполадок команда «Chervonenko racing team» заняла 66-е место в общем зачете.

Кроме этого, Е.ЧЕРВОНЕНКО в Дубаи провел ряд встреч по Евро-2012.

***Компания «Chervonenko racing» уже три года является организатором самого зрелищного мероприятия в автомобильном спорте Украины «Yalta Rally». В 2008 году компания планирует проведение нескольких резонансных спортивных мероприятий, направленных на развитие автоспорта в Украине. Главная цель компании – за несколько лет добиться проведения в Украине Чемпионата мира по авторалли.