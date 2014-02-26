Начало весенней части футбольных соревнований в Украине перенесено - УПЛ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЛ.

В сообщении, в частности, отмечается: "От Федерации футбола Украины поступило письмо относительно обращения МВД Украины по поводу переноса начала весенней части соревнований ПЛ на более поздний срок. В связи с этим Дирекция ПРЕМЬЕР-ЛИГИ постановила перенести начало весенней части соревнований ПЛ на более поздний срок. Точные даты будут определены дополнительно".

Ранее сегодня специализированный сайт football.ua сообщил со ссылкой на собственные источники, что первые матчи чемпионата после зимнего перерыва состоятся 26 марта.