Блохин: если у футболиста ничего не болит, значит он мертвый

Миф об Олеге Блохине как о тиране и человеке железной руки сложился не вчера.

Корреспондент издания Советский спортпобывал в эмиратском лагере ФК Москва, чтобы убедиться или развенчать образ диктатора.

"Важно ведь не то, жесткий я тренер или либерал. Главное, чтобы команда добивалась результата и двигалась вперед. А предсезонные сборы для того и существуют, чтобы ее подготовить...", -говорит Блохин.

"Мои обычно говорят так: Если я проснулся утром и у меня ничего не болит – значит, я уже мертвый. Не бывает так, чтобы у игрока ничего на предсезонном сборе не болело. Я сам через это проходил, поэтому своих подопечных очень хорошо понимаю. Но пока в Москве жалоб нет, ребята работают хорошо", отмечает тренер.

Кстати

На первом предсезонном сборе в ОАЭ футболисты Москвы в день пробегают в среднем от 4 до 6 километров.

В день Олег Блохин проводит две тренировки по полтора часа. В перерыве – упражнения на тренажерах, плавание и массаж.

Подъем у футболистов Москвы в 9.00, отбой в 23.00.

Пик нагрузки сбора в ОАЭ придется на 14 января, далее тренерским штабом запланирован спад. Хотя сам Блохин шутит, что футболисты будут отдыхать 16 и 21 января, когда у них запланированы контрольные матчи с харьковским Металлистом и тунисским Этуаль Спортив. Всего в период с января по март Москва проведет четыре сбора продолжительностью от десяти дней до двух недель.