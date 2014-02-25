Тренер сборной Украины назвал состав на матч с командой США

Об этом УНИАН сообщили в Федерации футбола Украины.

В частности, в составе команды присутствуют футболисты: вратари - Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Рустам Худжамов («Ильичевец» Мариуполь), Денис Бойко («Днепр» Днепропетровск); защитники - Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий (все - «Шахтер»), Евгений Хачериди, Евгений Макаренко (оба - «Динамо» Киев), Артем Федецкий («Днепр»), Андрей Пилявский («Маккаби» Хайфа, Израиль); полузащитники - Олег Гусев, Андрей Ярмоленко, Роман Безус, Денис Гармаш, Сергей Сидорчук (все - «Динамо»), Евгений Коноплянка, Руслан Ротань (оба - «Днепр»), Николай Морозюк («Металлург» Донецк), Тарас Степаненко («Шахтер»), Эдмар Галовский («Металлист» Харьков), Денис Дедечко («Ворскла» Полтава), Анатолий Тимощук («Зенит» Санкт-Петербург, Россия), Дмитрий Хомченовский («Заря» Луганск); нападающие - Евгений Селезнев, Роман Зозуля (оба - «Днепр»), Марко Девич («Металлист»).

Как сообщал УНИАН, матч Украина - США должен был состояться 5 марта в Харькове, но из-за нестабильной ситации в Украине, по просьбе представителей сборной США, игра была перенесена на Кипр.