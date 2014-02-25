Харьковский «Металлист» продолжает работать в нормальном режиме - заявление клуба

Об этом говорится в заявлении ФК «Металлист», которое в своем распоряжении имеет УНИАН.

«Руководство ФК «Металлист» призывает болельщиков не поддаваться паническим настроениям относительно будущего клуба, которые распространяются в СМИ. Несмотря на непростую политическую и экономическую ситуацию в стране, никто не собирается прекращать финансирование клуба и оставлять команду на произвол судьбы. «Металлист» живет и работает в нормальном режиме», - говорится в заявлении.

В «Металлисте» подчеркнули, что руководство клуба делает все, чтобы были обеспечены необходимые условия для подготовки команды к возобновлению чемпионата.

«Если ПЛ и ФФУ примут решение о проведении 1 марта матча между «Металлистом» и «Зарей», мы будем готовы его провести. «Металлисту», как и всегда, важна поддержка каждого болельщика. Мы призываем вас сохранять спокойствие и поддерживать любимую команду», - подытожили в клубе.

Как сообщал УНИАН, с поста главного тренера футбольного клуба «Металлист» (Харьков) подал в отставку Мирон Маркевич, который работал на этой должности более восьми лет. Сейчас исполняет обязанности главного тренера Игорь Рахаев. Уходя в отставку Маркевич заявил о том, что у владельцев клуба перед командой большие долги по зарплате. В частности, с футболистами и персоналом не рассчитались за последние три месяца.

Справка УНИАН. Харьковский ФК «Металлист» принадлежит харьковскому бизнесмену Сергею Курченко, владельцу группы компаний «Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).