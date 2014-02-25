Товарищеский матч между сборными Украины и США состоится на Кипре
15:48, 25 февраля 2014Спорт
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Об этом УНИАН сообщили в Федерации футбола Украины.
ФФУ / ffu.org.ua
"В среду, 5 марта, состоится первый матч национальной сборной Украины в этом году. Учитывая просьбу Федерации футбола США о проведении матча Украина-США за пределами Украины из соображений безопасности, Федерацией футбола Украины было принято решение о проведении этой игры на Кипре, а не в Харькове на ОСК «Металлист», как было запланировано ранее", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, время начала встречи и место проведения уточняется.
Информацию о возврате денежных средств при приобретении билета будет сообщено в ближайшее время.
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