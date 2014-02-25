Сборная Украины по пятиборью стартует в Кубке мира

Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете Украины, отечественная сборная будет представлена 8 спортсменами, которые проходили подготовку на сборах в США и Украине.

Состав сборной выглядит следующим образом. Мужчины - Павел Тимощенко, Кирпулянський Дмитрий, Наконечный Руслан, Павлюк Денис (дебютант соревнований). Женщины - Терещук Виктория, Свекла Анна, Хохлова Ирина, Спас Анастасия.

Напомним, что в финале Кубка мира-2013 украинская команда завоевала полный комплект наград: «золото» - Виктория Терещук (индивидуальные соревнования), «серебро» - Виктория Терещук и Павел Тимощенко (смешанная эстафета), «бронза» - Анна Свекла (индивидуальные соревнования).