Товарищеский матч сборных Украины и США отменен - СМИ

Об этом сообщает портал sport.ua.

Как сообщает издание, несмотря на это, тренер украинской национальной команды Михаил Фоменко планирует провести тренировочный сбор для своих подопечных с 3 по 6 марта. Не исключено, что сборная Украины отправится за границу и проведет там товарищеский спарринг.

Вместе с тем, в Федерации футбола Украины эту информацию пока официально не подтвердили. На сайте Федерации футбола США также нет новости про отмену игры.