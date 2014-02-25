Товарищеский матч сборных Украины и США отменен - СМИ
15:22, 25 февраля 2014Спорт
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Товарищеский матч с участием сборных Украины и США, который должен был состояться 5 марта в Харькове, на СК «Металлист», отменен в связи со сложившейся политической ситуацией в стране.
ФФУ / ffu.org.ua
Об этом сообщает портал sport.ua.
Как сообщает издание, несмотря на это, тренер украинской национальной команды Михаил Фоменко планирует провести тренировочный сбор для своих подопечных с 3 по 6 марта. Не исключено, что сборная Украины отправится за границу и проведет там товарищеский спарринг.
Вместе с тем, в Федерации футбола Украины эту информацию пока официально не подтвердили. На сайте Федерации футбола США также нет новости про отмену игры.
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