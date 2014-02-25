В баскетбольной Суперлиге не состоится ни одного матча на этой неделе

Об этом УНИАН сообщили в Суперлиге.

В сообщении, в частности, говорится: "Матчи 23-го тура Чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, которые должны были состояться в течение 24 февраля - 2 марта текущего года, перенесені на более поздний срок. О датах проведения перенесенных матчей будет сообщено дополнительно".

Отметим, что на прошлой неделе (17-23 февраля) в рамках турнира Суперлиги состоялось всего два матча.