В баскетбольной Суперлиге не состоится ни одного матча на этой неделе
14:45, 25 февраля 2014Спорт
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В чемпионате Украины по баскетболу среди команд Суперлиги на этой неделе не состоится ни одного матча.
Суперлига / superleague.ua
Об этом УНИАН сообщили в Суперлиге.
В сообщении, в частности, говорится: "Матчи 23-го тура Чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, которые должны были состояться в течение 24 февраля - 2 марта текущего года, перенесені на более поздний срок. О датах проведения перенесенных матчей будет сообщено дополнительно".
Отметим, что на прошлой неделе (17-23 февраля) в рамках турнира Суперлиги состоялось всего два матча.
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