Запорожский "Мотор" сыграет в 1/8 финала гандбольной Лиги чемпионов с немецким "Килем"
В штаб-квартире Европейской федерации гандбола (EHF) в Вене завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником украинского "Мотора" (Запорожье) стал немецкий "Киль".
Об этом сообщает официальный сайт EHF.
Первый матч этих команд пройдет в Запорожье, ответный - в Германии.
Отметим, что немецкий клуб в этой паре будет выглядеть явным фаворитом. На групповом этапе "Киль" набрал 17 очков из 20 возможных, выиграв 8 матчей, 1 сведя вничью и 1 проиграв. В свою очередь, "Мотор" с 9 баллами лишь в последний момент обеспечил себе место в плей-офф. Команда выиграла 4 матча, при 1 ничьей и 5 поражениях.
Отметим, что украинский клуб впервые в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
Кроме того, также состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Вызова, в котором принимает участие другой запорожский клуб - ЗТР. В четвертьфинале украинцы сыграют со шведским ИК "Савехоф". Первый матч пройдет в Швеции, ответный - в Украине.