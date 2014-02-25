Запорожский "Мотор" сыграет в 1/8 финала гандбольной Лиги чемпионов с немецким "Килем"

Об этом сообщает официальный сайт EHF.

Первый матч этих команд пройдет в Запорожье, ответный - в Германии.

Отметим, что немецкий клуб в этой паре будет выглядеть явным фаворитом. На групповом этапе "Киль" набрал 17 очков из 20 возможных, выиграв 8 матчей, 1 сведя вничью и 1 проиграв. В свою очередь, "Мотор" с 9 баллами лишь в последний момент обеспечил себе место в плей-офф. Команда выиграла 4 матча, при 1 ничьей и 5 поражениях.

Отметим, что украинский клуб впервые в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Кроме того, также состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Вызова, в котором принимает участие другой запорожский клуб - ЗТР. В четвертьфинале украинцы сыграют со шведским ИК "Савехоф". Первый матч пройдет в Швеции, ответный - в Украине.