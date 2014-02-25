Юношеская команда "Черкаських мавп" вышла в финал баскетбольной Евролиги

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БК "Черкаські мавпи".

Баскетболисты «Мавп-2» завершили свои выступления в рамках третьего тура регулярного чемпионата матчем с латвийской командой «Valmeira», в котором подопечные Николая Неухацкого одержали яркую победу со счетом 67:50 и завершили свой тур без поражений.

В общем, команда завершила регулярный чемпионат Евролиги на пятой строчке турнирной таблицы и обеспечила себе место в Суперфинале ЕЮБЛ. Согласно последнему решению организаторов участие в этом турнире примет 8 лучших команд.

Тренер Неухацкий так прокомментировал результаты регулярного чемпионата: "Как всегда, на турах Евролиги был очень напряженный график. Однако мы смогли сохранить больше свежести и физических кондиций, чем наши противники. Плюс агрессивная защита всех игроков сочеталась с быстрыми прорывами. Все это позволило нам выиграть этот матч и все игры тура».

Финал юношеской Евролиги пройдет в апреле в Самаре (Россия).