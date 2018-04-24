«Металлист»: от миллионеров до банкротства

Начальник пресс-службы ФК «Металлист» Максим Сукачев подтвердил УНИАН сенсационные новости – информацию об увольнении главного тренера клуба, ссылаясь на вице-президента ФК Сергея Волика. Касательно происходящего в клубе Сукачев был немногословен: «ситуация рабочая, есть некоторые проблемы».

Харьковская команда уже многие годы входит в тройку лучших в Украине. С Сезона 2006/2007 по 2011/12 неизменно занимала третье место в турнирной таблице чемпионата Украины. В сезоне 2011/12 дошла до четвертьфинала Лиги Европы, второго по значимости клубного футбольного турнира в Европе после Лиги чемпионов. Наконец, в сезоне 2012/2013 заняла второе место в украинской Премьер-лиге и попала в квалификацию Лиги чемпионов. И кто знает, как бы сложилась судьба команды, если бы не давнишний скандал с «договорным матчем» «Металлиста» против «Карпат», дошедший до Спортивного арбитражного суда в Лозанне. В аккурат накануне матчей плей-офф квалификации Лиги чемпионов чиновники CAS лишили команду права участвовать в еврокубках на год. Тогда это казалось неким недоразумением. Наказать команду за грехи многолетней давности? Ничего, злее будем. Через год попадем в Лиге чемпионов «через главный вход» - как чемпионы Украины, - так говорили в Харькове. Кто мог тогда подумать, что пройдет всего полгода...

По словам гласного тренера харьковчан, заявление об увольнении он написал еще в декабре, сразу после заключительного матча осенней части чемпионата Украины против днепропетровского «Днепра». Маркевич утверждает, что уже тогда он понимал – ситуация патовая. Тем не менее, его уговорили остаться. При этом заверили, что со всеми долгами полностью рассчитаются. Прошло два с половиной месяца – воз и ныне там. По словам Маркевича, сезон, скорее всего, будут доигрывать футболисты молодежного состава команды. Что будет потом? Неизвестно.

Футбол и ВЕТЭК

История с договорным матчем против «Карпат» - не первый скандал, которым запомнился харьковский клуб за последние год с небольшим. Первый произошел еще раньше, в декабре 2012-го, когда клуб сменил владельца.

Бизнесмен Александр Ярославский, ярый фанат футбола в целом и «Металлиста» - в частности, инвестировавший значительные средства не только в клуб, но и в харьковскую городскую инфраструктуру накануне Евро-2012 (новый стадион «Металлист-Арена», гостиница и аэропорт) продал свое детище Сергею Курченко, до той поры, малоизвестному широкому кругу обывателей персонажу. Молва его связывала тесной дружбой с Александром Януковичем, поговаривали о немалом давлении на Ярославского, которого склоняли к продаже клуба. Сам экс-владелец «Металлиста» потом иронично говорил, что «понятия не имеет, кому продал клуб», что немного странно для человека, много лет, стараний и финансов вложившего в «Металлист». Официальная же версия гласила: «Группа компаний «Газ Украина 2009» достигла договоренности о приобретении футбольного клуба у бизнесмена Александра Ярославского».

После покупки «Металлиста» Сергей Курченко заявил, что целью клуба является участие в Лиге Чемпионов, в течение 3-х лет - выигрыш чемпионата Украины, а за 5 лет «Металлист» должен был и вовсе выиграть европейский трофей. Также господин Курченко заявил, что готов выкупить стадион «Металлист» из коммунальной собственности города Харькова. 7 февраля 2013 года собранием акционеров ПАО «ФК Металлист» Курченко был избран президентом клуба.

«Газ-Украина 2009» - предшественник «ВЕТЭК» — Восточно-Европейской топливно-энергетической компании. «Газ Украина 2009» молодой бизнесмен Курченко создал в 2009-м году, когда ему было 24 года. Основным направлениями ее деятельности являлась торговля нефтепродуктами и реализация сжиженного газа. Уже в 2012 году группа подверглась проверке Генеральной прокуратуры Украины по депутатскому запросу — на предмет монополизирования рынка сжиженного газа в Украине. Проверка нарушений не выявила, а вскоре группа решила, как выразился сам Курченко, «начать публичные процессы».

После приобретения «Металлиста», 22 февраля 2013 года, «Газ Украина 2009» был переименован в ВЕТЭК. Это объяснялось тем, что Курченко решил существенно изменить структуру бизнеса и перейти на новый этап развития.

История любви ВЕТЭК и «Металлиста», так романтично начинавшаяся в декабре 2012-го, как выясняется теперь, не продержалась и года. Еще в ноябре 2013-го в клубе перестали выплачивать зарплату. Как водится, постоянно кормили «завтраками», клятвенными обещаниями, мол, обязательно рассчитаемся. Любопытно, что внешне ничего не показывало наличие проблем у клуба. Тренировочные сборы в Испании, товарищеские матчи со статусными соперниками, подготовка ко второй части сезона...

Все рухнуло в одночасье. 21 февраля 2014 года после победы в Киеве Евромайдана Курченко, по имеющимся сведениям, покинул столицу Украины вместе с экс-министром внутренних дел Украины Виталием Захарченко. Где они сейчас — неизвестно.

Зато известно, что 23 февраля Мирон Маркевич абсолютно неожиданно для всей футбольной общественности объявил о больших проблемах в клубе. А спустя сутки объявил об отставке с поста тренера клуба, которая уже принята. Наконец, 24 февраля журналистка Севгиль Мусаева обнаружила в центре Киева мусорные баки, доверху заполненные уничтоженными документами группы СЕПЕК (украинский вариант названия ВЕТЭК). Документы, предварительно пропущенные через шредер (используется для измельчения бумаги в очень мелкие полоски или крошечные кусочки), выбросили на паркинге бизнес-центра на Бессарабской площади столицы.

Что ждет «Металлист»?

На данный момент харьковский клуб продолжает внешне оставаться респектабельной командой. Если бы не факты... В составе команды немало как высокооплачиваемых украинцев (в частности, игроков национальной сборной), так и недешевых иностранцев. Преимущественно, игроков из Южной Америки. В частности — 5 бразильцев, 4 аргентинца, 1 нигериец и капитан команды – сенегалец Папа Гуйе. Тем страннее выглядит тот факт, что никто из них до сих пор ни словом не обмолвился о ситуации в команде. Ни у себя на Родине, ни в интервью украинским СМИ. Видимо, предыдущие годы пребывания в команде, да и репутация, сложившаяся у «Металлиста», вселяли в игроков веру в то, что финансовые трудности – какое-то недоразумение, которое обязательно вскоре разрешится. Впрочем, пока не видно, за счет чего и как ситуация может разрешиться в принципе.

На данный момент у «Металлиста» - один путь. Тот, что летом прошлого года проделал российский «Анжи» из Махачкалы. Клуб, принадлежащий миллиардеру Сулейману Керимову, также начавшему испытывать кризис из-за проблем на калийном рынке и борьбы с белорусскими властями из-за совместных российско-белорусских калийных предприятий, распродал практически всех легионеров, включая свою суперзвезду Самуэля Эт`О. В итоге, был на много порядков сокращен бюджет клуба (прежде всего, за счет урезания зарплатной ведомости), цвета команды стали защищать преимущественно выходцы из Дагестана, что, кстати, очень пришлось по вкусу местным болельщикам, и, по словам клубного менеджмента, «сохранились нервы президента клуба, который ранее не мог спокойно смотреть на игру своих дорогостоящих легионеров». Правда, результаты команды резко покатились вниз — сейчас она находится на последнем место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Но, чего не сделаешь ради здоровья владельца клуба...

Насколько быстро сможет оздоровить ситуацию в собственном клубе менеджмент «Металлиста»?.. Вопрос, конечно, интересный. В любом случае, команду делать что-либо должен дать президент клуба. А он, как известно, исчез.

На данный момент ситуация в «Металлисте» вроде как «подвисла». Никто из игроков клуб покидать не собирается. По крайней мере, публично об этом не заявляет. В руководстве, естественно, все панические слухи отметают категорично. Правда, в приватных разговорах, нет-нет, да и подтверждают, что в клубе действительно есть большие задолженности по зарплате. В итоге, мы можем получить новый «Арсенал». Команда, как бы, есть, и ее, как бы, нет. Что будет дальше?..