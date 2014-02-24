Баскетбольный клуб "Киев" может не закончить сезон

БК Киев может не доиграть сезон из-за финансовых проблем, сообщает Basket.com.ua.

Издание сообщает, что с легионерами в команде уже попрощались, а украинскому составу поставлено предложение - доиграть сезон без зарплаты или завершить его досрочно.

Главный тренер БК "Киев" Виталий Черний отказался комментировать данную информацию, сообщив лишь, что команда готовится к ближайшим матчам в рабочем режиме.

Отметим, что президентом киевского клуба является президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков, местонахождение которого на данный момент остается неизвестным. Кроме того, руководитель ФБУ один из главных ответственных за проведение в Украине Чемпионата Европы по баскетболу - Евробаскета-2015.