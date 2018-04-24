Жеребьевка Евро-2016: Сборная Украины одной ногой во Франции

После того как осенью 2012-го закончилось время Олега Блохина в главной команде страны (его прельстила перспектива возглавить киевское "Динамо"), в национальной сборной наступили было смутные времена. Но, в 2013-м, все резко изменилось. Михаил Фоменко, от которого поначалу никто в принципе не ждал ничего путного, сумел стабилизировать состав, поставить командную игру, заставить игроков думать на поле и отдаваться игре. А главное – зажег в них искру надежды, что было видно в каждом матче. От первого – в марте с Польшей, до последнего победного – в Киеве с французами. Потом наступил провал в ответной игре с французами в Париже и горечь глубокого разочарования. Ведь команда уже дважды почти была в Бразилии. Сначала в групповом турнире, потом – в плей-офф.

Раны лечит время. И сейчас у нас новый турнир и новые ожидания. В Ницце Фортуна, очевидно, смилостивилась к сборной Украины, подарив ей отличный жребий и перспективы участия во втором подряд континентальном первенстве.

Испания...

Украинцы попали в группу С – с командами Испании, Беларуси, Словакии, Македонии и Люксембурга. Согласно новому регламенту соревнований (в Евро впервые примут участие 24 команды), попасть в финальный турнир может даже команда, которая займет в отборочной группе третье место. В квалификации, где сыграет рекордное количество сборных – 53 команды, сформировано восемь групп по шесть команд и одна группа из пяти команд. Сборные встретятся друг с другом по разу на выезде и в гостях. Девять победителей групп, девять обладателей вторых мест и лучший из обладателей третьих попадут в финальную стадию напрямую. Восемь других обладателей третьих мест в стыковых поединках решат судьбу оставшихся четырех путевок на ЕВРО. Итого – 23 команды, плюс сборная Франции, как представитель страны-организатора Евро-2016.

В группе С оказалось шесть команд, а значит, наша сборная проведет 10 матчей, причем далеко не с самыми грозными соперниками. Исключением, разумеется, является Испания. Действующий чемпион мира и Европы к началу отборочного турнира Евро (7 сентября), как минимум, останется действующим лучшим на континенте. Ведь летом в Бразилии он может потерять титул чемпиона мира. По мнению многих специалистов, Испания сейчас уже не так грозно выглядит как раньше. Отборочный турнир к мировому первенству в Бразилии команда прошла со скрипом. Причем, проблемы были не столько в итоговом результате, сколько в качестве игры. И если оппоненты в группе были не столь сильны, целеустремленны и уверены в себе, то в Бразилии тех, кто будет реально претендовать на завоевание титула чемпиона, будет хоть отбавляй. Как себя поведут испанцы в этой ситуации — большая загадка. Но, в любом случае, это команда стоит особняком в группе.

Другое дело — сборная Украины уже давно не показывает излишней робости перед самыми титулованными соперниками. Что при Блохине, что уже при Фоменко, футболисты довольно уверенно держатся на поле в любой ситуации. Вспомним, матчи последнего отбора ЧМ с Англией и первую игру с Францией. Конечно, когда ситуация для французов была критической они сумели «прижать» соперников, но ведь в нынешнем отборочном цикле будет все совсем по-другому.

Второе место нынешней сборной Украины, которую мы все видели в 2013-м, не просто по плечу. Она обязана его занимать.

…и все остальные

Соперники, согласно рейтингу Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), в лучшем случае, входят во вторую половину Тор-100 мирового рейтинга. Это не считая Люксембурга, исправно поставляющего очки как грандам, так и середнякам европейского футбола, уже многие годы. Напомним, что сборная Украины находится на 18-м месте в рейтинге отставая, разумеется, только от испанцев, идущих первыми.

Сборная Словакии занимает в мировом рейтинге 54-е место. Команда, которую возглавляет Ян Козак имеет в своем составе несколько неплохих исполнителей, играющих в клубах Германии, Англии и России. Таких, как например Мартин Шкртел, выигравший с российским «Зенитом» (Санкт-Петербург) Кубок УЕФА и переехавший потом в «Ливерпуль». В «Майнце» играет Радослав Забавник, во «Фрайбурге» - Карим Геде, а в «Нюрнберге» Роберт Мак. Наконец. В ряде российских клубов выступают Ян Дюрица, Томаш Губочан, Мартин Якубко. Вместе с тем, несмотря на довольно крепкий состав, мастеровитости команде не хватает. Практически все более-менее известные игроки занимают на поле позиции в обороне, максимум, полузащите. Звездными часом словаком стал чемпионат мира-2010, где команда не только попала в финальную часть, но и вышла из группы в 1/8 финала. Впрочем, развить успех не удалось. И в отборе на Евро-2012, и на ЧМ-2014 команда выступила неудачно. В отборе на Евро-2012 она была единственной, кто участвовал в Чемпионате мира -2010, но заняла в группе лишь 4-е место.

Кризис в последнее время переживает и сборная Беларуси (82-е место в рейтинге), чьим лидером является экс-игрок «той самой» «Барселоны» Александр Глеб. В отборочном цикле к чемпионату мира-2014 соперниками белорусов по группе были команды Франции и Испании, что уже до предела осложняло борьбу за попадание в финал. Впрочем, белорусы не смогли ничего поделать и с другими, куда менее маститыми конкурентами, заняв последнее место в группе.

По соседству с белорусами, на 83-м месте в рейтинге находится команда Македонии, которая также как и Беларусь, ни разу не участвовала в финальных турнирах мировых или европейских первенств. Украинском болельщикам эта команда известна, прежде всего, тем, что за нее выступают Горан Попов, Ванче Шиков, Душан Савич, Мартин Богатинов и Марио Джуровский имеющие (имевшие ранее) непосредственное отношение к клубам украинской Премьер-лиги. Лидером, лучшим бомбардиром и капитаном македонцев является Горан Пандев, который практически всю свою карьеру провел в Италии. В частности. В «Интере», «Лацио» и «Наполи», где играет и по сей день. Эта команда и вовсе в отборочных турнира никогда не поднималась выше 4-го места. И даже о плей-офф, за право попасть на мировое или европейское первенство, в случае с этой командой говорить неуместно.

Ну и команда Люксембурга, занимающая 120-е место в рейтинге. Стабильный поставщик очков всем — даже командам уровня Македонии или Беларуси. Правда, в отборочном цикле к чемпионату мира-2014 команда набрала целых 6 очков, дважды сыграв вничью с командой Азербайджана, один раз с Северной Ирландией (в гостях), а также победив команду Северной Ирландии дома — 3:2. Впрочем, говорить о том что у представителей великого герцогства наметился прогресс было бы излишне. Просто, в соперники попались две откровенно слабые команды. Которые не идут ни в какое сравнение даже с Беларусью и Македонией.

Играть на результат

По большому счету, в 8 из 10 матчей (кроме игр с Испанией), сборную Украины устроит только победа. Минимум ожиданий, ничья со словаками на выезде и 7 побед. И это вполне ожидаемый результат. Игровой тонус и состояние команды в прошлом году вызывало только восхищенные отклики, как болельщиков, так и специалистов. За три месяца, прошедших после решающей игры с французами, вряд ли что-то кардинально поменялось. В этом мы сможем убедиться уже 5 марта, когда в Харькове сойдутся сборные Украины и США. До сентября команда будет проводить исключительно товарищеские матчи, а затем ее ждет долгий путь во Францию.

Длиной в полтора года....