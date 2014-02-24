Украина в Сочи: первое золото за 20 лет

Сборная Украины отправлялась Сочи изначально только за медалями в биатлоне. Остальные зимние виды спорта у нас либо развиваются на минимальном уровне, либо не развиваются вообще. В половине соревнований Игр-2014 наша страна не была представлена в принципе. Конечно, где-то мы просто не сумели завоевать лицензии. Но и там, где лицензии добыты были, 40-е – 50-е места вряд ли радовали глаз болельщика. В наше время, главное, все-таки победа, а не участие. Совершенно другая ситуация в биатлоне, где украинцы (а точнее, украинки) постоянно находились на подступах к призерам - в первой мировой десятке. Год назад они выстрелили на чемпионате мира и вот - олимпийские награды. Сразу две, а если брать по общему числу медалей, завоеванных спортсменками - то и все пять. Ведь за победу в эстафете украинки получили сразу четыре золотые медали.

Из вторых – в первые

Сборная Украины стартовала в эстафете под вторым номером. Номера в таких гонках выдаются согласно рейтингу команды в текущем сезоне. И украинки, продолжавшие удивлять своими высокими стабильными результатами на этапах Кубка мира вплоть до самого начала Игр, этот номер вполне заслужили. Вот только о внутреннем состоянии девушек ничего определенного сказать было нельзя. В Киеве шла стрельба, а что у них в душе? К тому же, в предыдущих индивидуальных гонках Игр, стабильно высокие результаты - бронзовая медаль в спринте и места в десятке сильнейших в других заездах – показывали только сестры Семеренко. В то же время, Юлия Джима и лидер команды чемпионка мира Елена Пидгрушная находились в "яме". И физической, и психологической. Иначе ничем не объяснить, что чемпионка мира-2013 в своей коронной спринтерской дистанции занимает на главном старте десятилетия место в пятом десятке.

Как позднее призналась сама Пидгрушная, все слезы и страхи в утро пятницы, когда состоялась эстафета, команда оставила глубоко в подушках сочинской Олимпийской деревни. А на старт выходили с предчуствием того, что сегодня обязательно победим. И уже с самого начала стали доказывать свой психологический настрой на победу конкретным результатом. А больше всех удивила Джима, которую принято считать слабым звеном команды. Приняв этсафету на своем этапе третьей, с отставанием от лидера в 6,7 секунды, она сумела идеально отстрелять на огневых рубежах, затратив на лежку и стойку в сумме 52 секунды, и пришла на финиш первой, "привезя" соперницам из Чехии 12 с лишним секунд, а норвежкам и россиянкам - по пол-минуты. Преимущество более чем солидное, учитывая, что остальные спортсменки в нашей команде имеют особый статус в мировой биатлонной элите. Конечно, поверить в реальность олимпийского золота после половины гонки - двух этапов - было крайне сложно. Логика в таких ситуациях срабатывает крайне редко. Все же, не обычный этап Кубка мира - Олимпиада. Но, как оказалось позже, все шло логично. Они сумели собрать волю в кулак, отбросили нервы, сконцентрировались на дистанции, забыв обо всем на свете. Лишь только раз Валентина Семеренко позволила себе "застрелиться" на огневом рубеже, использовав все дополнительные патроны. К счастью, заминкой украинки, потратившей на стрельбу только на одном огневом рубеже более минуты, соперницы воспользоваться не смогли. А ушедшая в гонку последней Пидгрушная, ранее никак не проявившая себя на Играх, промахнулась лишь однажды, сохранив для команды первое место.

Любопытно, что до олимпийской эстафеты в нынешнем сезоне, в рамках этапов Кубка мира украинки провели три гонки, заняв первое, второе и четвертое места. Результаты шли по ниспадающей, да и индивиджуальные показтели спортсменок в Сочи оставляли желать куда лучшего. Оставалось только уповать на большой потенциал команды. И это - удалось сполна.

Фристайл и все остальное

Перед Играми в Сочи украинские чиновники от спорта упорно твердили, что у нас есть шансы на медали не только в биатлоне, но и во фристайле. И уже сами Игры показали, что надежды действительно были. Если четверка наших спортсменок в женской команде по акробатике провалилась уже в квалификации, то у мужчин Александр Абраменко дошел до второй стадии финальных соревнований, попав в восьмерку сильнейших. Впрочем, с результатом 113,12 балла, на этой стадии соревнований, в четверку сильнейших спортсменов мира - третий финальный раунд - он так и не попал. Спортсмен занял на Играх итоговое действительно очень высокое 6-е место.

Все остальные представители Украины ничем приятным не удивили. В том. числе и фигуристы, о которых сейчас говорят как о команде. попавшей в десятку сильнейших. Попасть, то они попали, но в командном турнире, где участвовали... 10 команд. Украинцы опередили в турнирной таблице команду Великобритании, заняв итогове 9-е место. И участвовали наши спортсмены только в квалификационых соревнованиях - короткой программе во всех четырех видах. Произвольную программу исполняли спортсмены 5-ти сильнейших команд мира, в числе которых украинцев не было. Ну а в привычном глазу зрителя индивидуальном фигурном катании, во всех четырех видах украинцам выше 20-го места ни разу подняться так и не удалось.

Лыжники удивили разве что, положительным допинг-тестом Марины Лисогор, чьи результаты были аннулированы. Но никак не успехами той же Валентины Шевченко, безусловного лидера команды на протяжении многих лет и ветерана, для которой эта Олимпиада, вероятнее всего, станет последней в карьере.

Горнолыжники отметились своей гражданской позицией - Богдана Мацьоцька уехала из Сочи в знак протеста против действий украинской власти в отношении митингующих в Киеве. Впрочем, в этом случае стоит восхищаться исключительно позицией спортсменки. До этого она уже выходила на старт в Сочи, заняв в гиганстком слаломе 43-е место. И подняться существенно выше в обычном слаломе ей явно было бы не под силу.

Украина – щедрая душа

Кто отметился по-настоящему успешным выступлением в Сочи, так это... бывшие украинцы. Те, кто начинал свой спортивный путь в Украине, но затем предпочел сменить страну, надеясь в будущем добиться определенных успехов. Как оказалось, ставка сработала.

Первой из украинок золотые медали в Сочи завоевала Татьяна Волосожар, причем сразу две. В паре с Максимом Траньковым она заняла первое место в фигурном катании — в индивидуальных и в командных соревнованиях. На двух предыдущих Олимпиадах уроженка Днепропетровска представляла Украину в паре со Станиславом Морозовым, но выше 8-го места подняться так и не смогла.

Объединившись в пару с Траньковым украинка сразу стала одним из лидеров мирового фигурного катания. И перед Играми в Сочи этот дуэт считался явными фаворитом соревнований. К тому же, на домашней Олимпиаде. Впрочем, особой любви судей к себе они и не искали. Ведь в прошлом сезоне Волосожар и Траньков выиграли как чемпионат Европы, так и чемпионат мира. Да и последний крупный старт перед Играми в Сочи — январский чемпионат Европы-2014 они также уверенно выиграли. И победа на Олимпиаде стала логичным венцом олимпийского цикла. Победа оказалась двойной, так как на Играх в Сочи впервые в фигурном катании был проведен командный турнир.

В паре со Станиславом Морозовым выступала и еще одна экс-украинка Алена Савченко, которая в Сочи представляла Германию вместе с Робином Шолковы. На Играх они заняли третье место, завоевав бронзовую медаль.

Также две медали, но разного достоинства, завоевал для России Владимир Григорьев. Представитель шорт-трека, родившийся в Шостке также выступал за Украину на двух Олимпиадах, а в Турине-2006 был даже знаменосцем команды на Церемонии закрытия Игр. Но также славы себе не снискал. Переехав в Россию он, пусть и не сразу, но вышел на качественно новый уровень. Перед Олимпиадой у него в личной копилке было серебро чемпионата мира и 6 наград европейских первенств, среди которых две золотые. Игры в Сочи стали для него сверх успешными. Сначала — серебро в индивидуальной гонке на 1000 метров, а затем — золото в эстафете.

Болельщиков Беларуси порадовали своими успехами фристайлисты Алла Цупер и Антон Кушнир. Оба выиграли золотые медали в дисциплине “акробатика”, там, где украинские спортивные чиновники рассчитывали на награды спортсменов, представляющих Украину ныне. Любопытно, что уроженец Радивилова (Ровенская область) Кушнир переехал в Беларусь еще в 18-летнем возрасте. Он даже не выступал за Украину на высоком уровне.

А вот Алла Цупер представляла страну еще 16 лет назад, на Играх-1998 в Нагано, где заняла 5-е место. После этого она перебралась в Беларусь.

Итого, получается семь наград — пять золотых, по одному серебру и бронзе. И даже если отбросить командный турнир фигуристов и эстафету в шорт-треке получается также весьма внушительная цифра — 5 наград. Из которых три золота.

К сожалению, винить себя в такой растрате, в основном, могут только наши же спортивные чиновники. Ведь условия для занятий зимними видами спорта в стране не улучшаются уже который год подряд. Со времен получения Независимости. А более-менее перспективные спортсмены, все-таки решившие сменить гражданство, в итоге, оказываются в выигрыше. Их результаты стремительно растут.

Путь в Пхенчхан-2018

Нынешняя Олимпиада стала одной из лучших для Украины за все 20 лет выступлений. Как и в норвежском Лиллехаммере, в 1994-м году, мы завоевали золото и бронзу. Могли пойти на рекорд? Наверняка, могли. Но, как показали результаты индивидуальных гонок в женском биатлоне, подойти в оптимальной форме к началу Игр в Сочи так и не удалось. Вернее, удалось не всем. Елена Пидгрушная “вошла в кондиции” только в конце двухнедельного олимпийского марафона, а к примеру, Валентине Семеренко, которая в гонке преследования шла после заключительной стрельбы на 2-м месте, в концовке элементарно не хватило сил и она скатилась на 5-е место.

Что дальше? Возраст биатлонисток позволяет надеяться на то, что и в следующем олимпийском цикле они будут радовать своими высокими результатами. Ведь психологически они уже давно чувствуют себя ровней представителям других стран биатлонной элиты. И, возможно, мы увидим их на подиуме четыре года спустя в южнокорейском Пхенчхане.

Что касается остальных? Подводя итоги Игр, прославленный украинский атлет Олимпийский чемпион, а ныне президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка подчеркнул, что для 24-х из 43-х украинских олимпийцев Игры в Сочи стали дебютными в карьере, что является хорошим опытом и перспективой на будущее. Что касается молодых и перспективных, то в Сочи мы уже увидели как они прекрасно реализуют себя в составах национальных сборных других стран. А вот есть ли у них перспектива в Украине... С учетом желания провести Олимпийские игры-2022 во Львове можно было бы надеяться, что в Украине появятся новые современные катки, лыжные и горнолыжные трассы, санно-бобслейные комплексы. Впрочем, желание проводить Игры показывали те, кто сейчас уже не у власти. И сейчас этот вопрос, кажется, неактуален. Будет ли он актуален вновь, покажет время.

Сейчас же остается констатировать тот факт, что в стране нет самого необходимого — места для тренировок и спортивного инвентаря.

В этом контексте, любопытно прозвучало заявление наших саночников Александра Оболончука и Романа Захаркива, сделанное в Сочи одному из российских информагенств: “К сожалению, на Олимпийских играх в Сочи мы показали свой максимум. Разница в техническом оснащении между нами и лидерами не позволяет нам бороться за высокие места, хотя в мастерстве, думаю, мы им не проигрываем. Хорошо, что мы вообще попали на эту Олимпиаду. Будем довольствоваться этим”. Разницу они определили в 22 года и пояснили это так: “Все просто. Нашим саням – 22 года. Они – наши ровесники, а у немцев и других лидеров ежегодно появляются двое новых саней. Плюс, одни остаются с предыдущего сезона. Они даже могут выбирать, а нам какие в начале карьеры достались – на таких мы и катаемся. Более того, за 22 года после того как сани собрали, на них ничего не меняли. Полозьев у нас уже почти не осталось. А другие сани собрать не могут”.

Ситуация с саночниками, к сожалению, не нонсенс, а, скорее, обыденность для всего нашего зимнего спорта. Нонсенс в том, что сборная Украины раз в 8 лет завоевывает награды зимних Игр. Исключительно на таланте и энтузиазме представителей одного вида спорта — биатлона. Ранее в этом списке фигрурировало еще фигурное кататние, но результаты всех крупных турниров последних лет и, конкретно, Игр в Сочи, показали: “фигурки” у нас больше нет.

... Игры в Сочи принесли украинским болельщикам ожидаемые успехи. Но, вместе с тем, не принесли ничего нового. Могли ли принести? Наверное нет. Реальных предпосылок для того чтобы выходить на качественно новый уровень у украинских спортсменов просто не существует. Базы, инвентарь, финансирование... Опять пойдем по кругу?