На чемпионате мира по легкой атлетике Украину представят 20 спортсменов
Исполком Федерации легкой атлетики Украины утвердил состав украинской делегации на чемпионат мира в помещении.
Об этом УНИАН сообщили в ФЛАУ.
В команду попали 20 спортсменов. Руководителем делегации стала Наталья Добрынская.
Напомним, что главным и заключительным отборочным стартом на чемпионате мира стала национальное первенство в помещении, состоявшееся 19-21 февраля в Сумах.
В составе женской команды представлены бегуны Наталья Погребняк, Наталья Лупу, Ольга Ляхова, Светлана Щмидт и Анна Плотицина, прыгуны Ирина Геращенко (длина), Анна Корнута (высота) и Ольга Саладуха (тройной), Ольга Голодная и Галина Облещук - в толкании ядра, Анна Мельниченко и Алина Федорова - в пятиборье.
В мужской команде - бегуны Виталий Бутрым, Дмитрий Бикулов, Евгений Гуцол и Даниил Даниленко, прыгуны в высоту Юрий Кримаренко и Андрей Проценко, в тройном прыжке - Виктор Кузнецов, в семиборье - Алексей Касьянов.
Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении пройдет 7-9 марта в Сопоте (Польша).