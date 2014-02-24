На чемпионате мира по легкой атлетике Украину представят 20 спортсменов

Об этом УНИАН сообщили в ФЛАУ.

В команду попали 20 спортсменов. Руководителем делегации стала Наталья Добрынская.

Напомним, что главным и заключительным отборочным стартом на чемпионате мира стала национальное первенство в помещении, состоявшееся 19-21 февраля в Сумах.

В составе женской команды представлены бегуны Наталья Погребняк, Наталья Лупу, Ольга Ляхова, Светлана Щмидт и Анна Плотицина, прыгуны Ирина Геращенко (длина), Анна Корнута (высота) и Ольга Саладуха (тройной), Ольга Голодная и Галина Облещук - в толкании ядра, Анна Мельниченко и Алина Федорова - в пятиборье.

В мужской команде - бегуны Виталий Бутрым, Дмитрий Бикулов, Евгений Гуцол и Даниил Даниленко, прыгуны в высоту Юрий Кримаренко и Андрей Проценко, в тройном прыжке - Виктор Кузнецов, в семиборье - Алексей Касьянов.

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении пройдет 7-9 марта в Сопоте (Польша).