Главный тренер харьковского “Металлиста” Маркевич подал в отставку

“Да, подтверждаем”, - сказали в пресс-службе.

Вместе с тем, в клубе не сказали о причинах, по которым Маркевич решил уйти с поста главного тренера.

В пресс-службе «Металлиста» отметили, что в отставку подал только главный тренер команды, другие продолжают в настоящее время выполнять свои обязанности.

Вместе с тем, собственные источники УНИАН подтвердили наличие задолженности по заработной плате в ФК “Металлист”.