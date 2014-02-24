Главный тренер харьковского “Металлиста” Маркевич подал в отставку
15:24, 24 февраля 2014Спорт
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Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердили в пресс-службе ФК “Металлист”.
Мирон Маркевич / metalist.ua
“Да, подтверждаем”, - сказали в пресс-службе.
Вместе с тем, в клубе не сказали о причинах, по которым Маркевич решил уйти с поста главного тренера.
В пресс-службе «Металлиста» отметили, что в отставку подал только главный тренер команды, другие продолжают в настоящее время выполнять свои обязанности.
Вместе с тем, собственные источники УНИАН подтвердили наличие задолженности по заработной плате в ФК “Металлист”.
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