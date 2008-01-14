Братья Кличко получили $3 миллиона за рекламный ролик

Украинцы братья Кличко неплохо зарабатывают не только в профессиональном боксе. В Германии на телеэкраны вышел новый рекламный ролик, за который они получили 3 миллиона долларов США.

Для сравнения - чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе россиянин Олег Маскаев за свой следующий бой получит почти в два раза меньше, отмечает ИТАР-ТАСС.

После рекламы молочной продукции братья Кличко теперь стали "лицом" фитнес-центра.

Как сообщает NEWSru, ролик снят в шутливом тоне - там Виталий и Владимир потешаются друг над другом, засматриваются на девушек и получают "нагоняй" от строгой женщины-инструктора. И при этом занимаются своим основным делом - тренируются и подкачиваются.

Братья нередко снимаются в рекламе. Так, помимо йогуртов, они рекламировали пиво, шампунь и носовые платки.