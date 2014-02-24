Бубка считает очень успешным выступление украинских спортсменов на зимней Олимпиаде в Сочи

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НОК.

«Выступление наших олимпийцев в Сочи считаю очень успешным. 8 лет мы ждали олимпийскую награду на зимних Играх, 20 лет – зимнее олимпийское «золото». По количеству и качеству медалей мы повторили успех в Лиллехаммере-94. Однако сейчас у нас сразу четыре Олимпийские чемпионки и бронзовая призер!», - подчеркнул Бубка.

По его словам, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал выступление украинских биатлонисток в эстафете одним из самых выдающихся моментов зимних Олимпийских игр в Сочи, подчеркнув, что это достижение стало мощным, важным символом единства в непростое время в Украине.

Также Бубка отметил целый ряд высоких результатов наших спортсменов, которые попадали в десятку лучших в соревнованиях по биатлону, фристайлу и фигурному катанию.

Он подчеркнул, что для 24-х из 43-х украинских олимпийцев Игры в Сочи стали дебютными в карьере, что является хорошим опытом и перспективой на будущее.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля в Сочи завершилась зимняя Олимпиада.

Украину на Олимпийских играх представляли 43 спортсмена, которые соревновались в 9 видах спорта.

Сборная Украины на Играх в Сочи завоевала 2 медали - золотую и бронзовую - заняв в общекомандном зачете 20-е место.