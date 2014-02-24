Футболисты сборной США приедут в Украину в бронежилетах и касках
13:27, 24 февраля 2014Спорт
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Игроки сборной США, которые проведут товарищескую встречу с командой Украины 5 марта, позаботятся о собственной безопасности надев бронежилеты и каски.
Американская лига MLS / mlssoccer.com
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на MLS Soccer.
"Надеюсь, что мы наденем каски и бронежилеты. Ужасно видеть, что там происходит, но, к счастью, это не касается непосредственно игры. Надеюсь, что они смогут найти примирение", - сказал игрок сборной США Гонсалес.
Напомним, что матч Украина - США состоится 5-го марта в Харькове.
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