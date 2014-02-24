Футболисты сборной США приедут в Украину в бронежилетах и касках

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на MLS Soccer.

"Надеюсь, что мы наденем каски и бронежилеты. Ужасно видеть, что там происходит, но, к счастью, это не касается непосредственно игры. Надеюсь, что они смогут найти примирение", - сказал игрок сборной США Гонсалес.

Напомним, что матч Украина - США состоится 5-го марта в Харькове.