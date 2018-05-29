Украина в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу!

В стартовом составе украинской сборной на поле вышли Шовковский, Несмачный, Тимощук, Шевченко, Шалаев, Гусев, Воронин, Гусин, Воробей, Ващук, Калиниченко. У швейцарской: Цубербюлер, Джуру, Маньин, Фогель, Кабаньяс, Вики, Фрай, Барнетта, Мюллер, Якин, Дежен.

По приблизительным оценкам на стадионе "Рейнэнерги" в Кельне 4-5 тысяч украинских болельщиков, против 15-17 швейцарских.

В первые 20 минут стороны создали по два-три относительно опасных момента, основная борьба идет в середине поля, некоторое территориальное преимущество за Швейцарией, соперники Украины совершают заметно меньше ошибок при передаче. Плотность борьбы за мяч – высокая, жесткость – в нескольких случаях на грани фола: на 19-й минуте Джуру (192 см) толчками в спину смял прорыв Воронина.

На 13-й минуте Шовковский в прыжке отбил сильный дальний удар Вики (швейцарцы перехватили длинный поперечный пас Тимощука в самом начале украинской атаки).

На 20-й минуте Шевченко пошел на голевой удар головой в падении: мяч с отскоком от земли попал в верхнюю штангу.

На 22-й Александр Фрай пробил в крестовину с 35-метрового штрафного.

После 23-й минуты украинская сборная повысила скорость и дважды вышла на опасные моменты. Швейцарцы отбили прострел справа, а на 26-й Калиниченко ударил издали выше ворот. Даются рейды из глубины поля Гусину. Преимущество переходит к Украине.

На 28-й дважды бил по воротам с линии штрафной Шалаев: раз в защитников и сам же добивал. Выше ворот.

На 30-й минуте дальний, несильный, но прыгающий удар принял Шовковский.

Швейцарцы провели первую замену на 33-й минуте: Джуру на Грихтиха, - Коби Кун укрепляет защиту.

На несколько минут игра вязнет в центре поля, сперва на швейцарской половине, потом ближе к украинской штрафной. На 37-й Маньин издали навешивает на выход в штрафную, поддержать некому. На 38-й Якин подает угловой слева, Шовковский выбил кулаком, швейцарцы вернули мяч в середине поля и еще раз довели атаку до удара.

На 39-й Несмачный в борьбе без нарушения прервал прорыв по правому краю Дежена. На 40-й Калиниченко нужен врач после подката Барнетта. На 42-й атаку Барнетта на грани фола (в ноги и в корпус) прерывают Ващук и Тимощук, навес справа, в игре Шовсковский. На 44-й угловой подает Украина - после того как Грихтих не дал Воронину принять дальний пас, - но неэффективно.

Добавлена одна минута. Украина сумбурно жмет с правого угла штрафной. Калиниченко подает штрафной издали, мяч до штрафной и не доходит. 0:0.

После отдыха украинцы первыми решили попробовать на прочность те ворота, которые отстояли в первом тайме. Прострел справа, борьба. Прострел слева – Воронин бьет головой с 12 метров – на метр за дальнюю штангу.

На 48-й минуте Якин жестко фолит на Воробье – это, пожалуй, уже третий случай, когда вопрос о желтой карточке решается удачно для швейцарцев

На 49-й с 20 метров бьет Якин, мяч головой встречает Гусин.

На 50-й с 26 метров бьет Воронин - играет Цубербюллер.

Скорость игры падает, обе команды охотно разыгрывают мяч в середине, ждут момента.

На 55-й – угловой и плотная командная атака Швейцарии, тут же контратака Украины – ситуация повторяется у других ворот.

На 58-й высокий Дежен снимает мяч с головы у Шевченко после навеса в штрафную справа.

На 59-й – первая желтая карточка. Барнетта толчком в спину оборвал атаку Шевченко за два метра до угла своей штрафной площадки. Бил Шевченко. Кабаньяс, стоя в “стенке” прикрыл предплечьем лицо, а мяч от его руки ушел за лицевую линию.

Уже через минуту Кабаньяс с прыжком наступил на голень Несмачному, опять без наказания. Несмачный получает помощь за полем.

Вторая замена у Швейцарии: Марко Стреллер вместо Хакана Якина, - готовится острие атаки.

На 65-й опять Воронин бьет после подачи справа, находясь в 12 метрах перед воротами – мяч уходит вверх по высокой дуге.

66-я – атака Швейцарии, прервана при входе в штрафную.

На 67-й – классный удар Шевченко с линии штрафной, сильный, с ходу, из-под защитника, вратарь даже не шевельнулся, но рядом со штангой. Через минуту – что-то похожее, но гораздо слабее – от Кабаньяса.

На 75-й Гусин после углового в борьбе перед воротами выпрыгнул выше всех и переправил мяч – удар прошел воле самой штанги.

Замена у Украины: Ротань вместо Калиниченко.

Чувствуется как растет напряжение, близится конец игры, ошибки в защите все дороже, а не атаковать нельзя.

Барнетта на линии украинской штрафной прямой ногой бьет в голень Ващука. Ващук с врачами за полем, желтая карточка остается в кармане у судьи.

На 82-й Ротань проходом слева обостряет ситуацию, но пас получился слишком далеким.

На 83-й угловой у ворот Украины, отбивает Шовковский.

На 85-й три защитника валят Воронина на входе в штрафную. С травмой уносят Маньина.

89-я минута. 0:0. Угловой подает Ротань. Вратарь играет неуверенно, но мяч за боковой. Подача аута также легко выносится, и вот уже Тимощук и Стреллер в борьбе за мяч в центре.

Добавлено три минуты. Барнетта простреливает насквозь штрафную, вступает в игру Шовковский, снова накат, снова Шовковский. Контратака, Шевченко, борьба, аут. Швейцария атакует, аут.

0:0. Дополнительное время.

После минуты дополнительного времени вместо Воробья на поле выходит Сергей Ребров (в памяти возникает его удар по воротам саудовцев).

Статистика основного времени: у Швейцарии 10 ударов по воротам (5 – в створ), у Украины - 9 и 2. Владение мячом - 55 на 45.

Активнее атакуют швейцарцы. Но вот снова Воронин борется с защитниками за вход в штрафную. А вот пенальти за прерванную атаку требуют швейцарцы. А вот штрафной по воротам Украины – с 38 метров, Тимощук принимает удар. Вот атака докатывается до самых ворот – забирает Шовковский.

Опасно с линии штрафной пробивает Фогель, Шовковский ловит.

Дальний удар Тимощука, низом с 29-30 метров – рядом со штангой.

Дальний пас от центральной линии на выход Шевченко – оффсайд (защитник ушел вперед на секунду раньше).

Возле украинской штрафной на встречном ходу зацепляются ногами Кабаньес и Ващук, оба катаются, держатся за ноги.

Шевченко в борьбе проходит двух игроков, выдает справа – вмешиваются защитники.

Смена ворот.

Блохин меняет Воронина на Милевского.

Артем Милевский прошел в борьбе Грихтига, дает пас вдоль лицевой – защитник бросается под мяч.

Играет связка Милевский – Шевченко – Ребров. Защитник подставляет ногу под удар Реброва.

В украинскую штрафную входит Штреллер, борьба с Гусиным, оба падают, кто кого бил по ногам – судью не интересует, подняться не могут оба.

Замена у Швейцарии: Люстринелли меняет Фрая.

Швейцарцы жмут, судья фиксирует нарушение у атакующего Штреллера. Середина поля – у швейцарцев, но возле штрафной их успевают встречать. Нападение Украины в готовности впереди, но туда мяч не доходит.

Послематчевые пенальти. Первой по жребию выпало бить Украине, да еще в ворота, где сзади трибуны швейцарских болельщиков.

Шевченко. Цубербюллер берет мяч в правом нижнем углу.

Штреллер. Шовковский обыгрывает его движениями, берет мяч почти по центру, чуть вправо.

Милевский. Мягко, «щеточкой» по центру, а вратарь уже в углу. 1:0.

Барнетта. В верхнюю штангу.

Ребров. Влево, вратарь не угадал. 2:0.

Кабаньес. Шовковский берет мяч. Там же, куда только что забил Ребров.

Гусев. В правый нижний угол. А вратарь как раз в левом. 3:0.

Украина проходит в четвертьфинал. Ее соперником будет Италия.

Александр Волынский