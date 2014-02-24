Фехтовальщица Харлан одержала третью подряд победу на этапе Кубка мира

Об этом УНИАН сообщили в Национальной федерации фехтования Украины.

Таким образом, украинская саблистка еще ни разу не дала возможности своим соперницам подняться на наивысшую ступеньку пьедестала почета в этом сезоне.

На этот раз Ольге в медальной борьбе противостояли американки, которых наша спортсменка одолела с одинаковым счетом 15:11. В полуфинале Харлан одержала победу над Дормагой Вожняк, а в финале победила двукратную Олимпийскую чемпионку Мариэль Загунис.

Что касается командных соревнования, то сборная Украины заняла третье место.

Ольга Харлан, Галина Пундик, Ольга Жовнир и Елена Воронина в полуфинале одним ударам уступили сборной команде Италии – 44:45, а в поединке за бронзу одержали победу над француженками - 45:43.

Победительницами турнира стали россиянки, которые в финальной схватке со счетом 45:39 одолели итальянок.