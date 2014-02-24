Олимпиада в Сочи была организована на самом высоком уровне - Бубка

Об этом он заявил в интервью ИТАР-ТАСС.

В частности, Бубка отметил: "И церемония открытия, и церемония закрытия Игр были великолепными. Интересной была и сама концепция организации Игр - впервые они прошли в субтропиках, впервые на зимних Играх была реализована концепция Олимпийского парка, который, как правило, создают на летних Играх. Такая организация позволила очень легко добираться от всех олимпийских объектов".

Сергей Бубка особо отметил условия, созданные для атлетов в Олимпийской деревне: "Там, где размещались наши спортсмены, в частности, сборная по биатлону, условия были практически как в пятизвездочном отеле".

Как сообщал УНИАН, XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи проходили с 7 по 23 февраля.