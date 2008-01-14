Сёмин: украинцы не будут побеждать без иностранцев

Начались трудовые будни Юрия Сёмина на посту главного теренера киевского «Динамо».

Киев - великолепный, сказочной красоты город! - признается тренер, - Я уже выбрал место для дальнейшего обустройства и планирую жить здесь долго.

“Мое отношение одинаково как к легионерам, так и к местным игрокам. Мы должны четко понимать, что первые никогда не смогут играть без вторых. Но и украинцы не будут побеждать без иностранцев. Главное, чтобы игрок был квалифицированный и полезный, понимал местную ментальность, уважал традиции и принимал установленные правила. Надеюсь, что скоро все забудут слово «легионер» и будут говорить просто - игрок киевского «Динамо», сказал тренер в интервью газете “Спорт день за днем”.

“У меня есть свой антикризисный рецепт - работать хорошо и всем вместе. Именно такого принципа мы и будем придерживаться”, отметил Сёмин.