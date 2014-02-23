Олимпийская сборная Украины шла на Церемонии закрытия с траурными лентами

Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете Украины, флаг страны несла Олимпийская чемпионка и бронзовый призер по биатлону Вита Семеренко.

В обращении команды говорится: "Олимпийская сборная разделяет боль и горе соотечественников и в знак поддержки своего народа, спортсмены в Олимпийском поселке вывесили черные траурные ленты на государственных флагах, во время собрания и во время пресс-конференции чемпионок по биатлону минутой молчания почтили память погибших".

Также в своем обращении Олимпийская команда выражала обеспокоенность по поводу трагических событий в стране и поддерживала украинский народ в стремлении к миру и согласию.

«Верю, что успех наших олимпийцев в Сочи, наши победы также важные для страны в это нелегкое время. Каждую олимпийскую медаль спортсмены посвятили всему украинскому народу», - отметил президент НОК Украины Сергей Бубка.

Как сообщал УНИАН, на Играх в Сочи сборная Украины завоевала две награды - бронзу в спринтерской гонке в биатлоне Вита Семеренко, и золото женской сборной в эстафете.