В Сочи погас олимпийский огонь, Игры закрыты
20:20, 23 февраля 2014Спорт
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Перед этим был спущен олимпийский флаг, который был передан организаторам Игр-2018 в корейском Пьончанге
Церемония закрытия Игр в Сочи / Reuters
В Сочи погас олимпийский огонь XXII Зимних Игр-2014. Огонь затушил один из талисманов Игр - Мишка.
За несколько минут до этого о закрытии Игр объявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Еще чуть ранее был спущен флаг Олимпиады, который был передан представителем оргкомитета XXIII Зимней Олимпиады, которая пройдет в 2018 году в Пьончанге (Южная Корея).
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