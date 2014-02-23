В Сочи погас олимпийский огонь, Игры закрыты

В Сочи погас олимпийский огонь XXII Зимних Игр-2014. Огонь затушил один из талисманов Игр - Мишка.

За несколько минут до этого о закрытии Игр объявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Еще чуть ранее был спущен флаг Олимпиады, который был передан представителем оргкомитета XXIII Зимней Олимпиады, которая пройдет в 2018 году в Пьончанге (Южная Корея).