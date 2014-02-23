Харьковский «Металлист» может прекратить существование
19:23, 23 февраля 2014Спорт
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Главный тренер харьковской футбольной команды "Металлист" Мирон Маркевич рассказал о последних новостях в стане команды, упомянув о том, что команда уже несколько месяцев не получает зарплату и команда может вообще прекратить существование.
Металлист / metalist.ua
Об этом он заявил в общении с «Украинским футболом».
В частности Маркевич отметил: "Сейчас в нашем клубе ситуация просто неконтролируемая, поверьте, не преувеличиваю. Президента нет, его заместители растеряны. Более того: нам уже три месяца не платят зарплату, поэтому дальше, очевидно, будет еще хуже".
Также тренер добавил: "Может ли клуб прекратить существование? Может... Я не бросаюсь словами - так на самом деле".
Харьковский ФК «Металлист» принадлежит Сергею Курченко, владельцу группы компаний «Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).
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