Харьковский «Металлист» может прекратить существование

Об этом он заявил в общении с «Украинским футболом».

В частности Маркевич отметил: "Сейчас в нашем клубе ситуация просто неконтролируемая, поверьте, не преувеличиваю. Президента нет, его заместители растеряны. Более того: нам уже три месяца не платят зарплату, поэтому дальше, очевидно, будет еще хуже".

Также тренер добавил: "Может ли клуб прекратить существование? Может... Я не бросаюсь словами - так на самом деле".

Харьковский ФК «Металлист» принадлежит Сергею Курченко, владельцу группы компаний «Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).