Украина - Швейцария. Послематчевые пенальти

Шевченко. Цубербюллер берет мяч в правом нижнем углу.

Штреллер. Шовковский обыгрывает его движениями, берет мяч почти по центру, чуть вправо.

Милевский. Мягко, «щеточкой» по центру, а вратарь уже в углу. 1:0.

Барнетта. В верхнюю штангу.

Ребров. Влево, вратарь не угадал. 2:0.

Кабаньес. Шовковский берет мяч. Там же, куда только что забил Ребров.

Гусев. В правый нижний угол. А вратарь как раз в левом. 3:0.

Украина проходит в четвертьфинал. Ее соперником будет Италия.

(Отчет о матче)