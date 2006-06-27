Украина - Швейцария. Послематчевые пенальти
00:36, 27 июня 2006Спорт
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Кто и как бил
Шевченко. Цубербюллер берет мяч в правом нижнем углу.
Штреллер. Шовковский обыгрывает его движениями, берет мяч почти по центру, чуть вправо.
Милевский. Мягко, «щеточкой» по центру, а вратарь уже в углу. 1:0.
Барнетта. В верхнюю штангу.
Ребров. Влево, вратарь не угадал. 2:0.
Кабаньес. Шовковский берет мяч. Там же, куда только что забил Ребров.
Гусев. В правый нижний угол. А вратарь как раз в левом. 3:0.
Украина проходит в четвертьфинал. Ее соперником будет Италия.
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