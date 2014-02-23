Сборная Канады выиграла хоккейный турнир Игр в Сочи
16:20, 23 февраля 2014Спорт
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В Сочи завершился последний вид программы Олимпиады, где в финальном матче мужского хоккейного турнира сборная Канады обыграла команду Швеции со счетом 3:0.
Канада - Швеция / Reuters
Как сообщает корреспондент УНИАН, канадцы забивали голы в каждом из трех периодов.
Матч проходил при заметном превосходстве шведов, которые играли гораздо более разнообразно в атаке, в то время как «Тре Крунур» старались сосредоточиться больше на обороне собственных ворот.
Счет матча на 13-й минуте открыл Ши Уэбер, на 36-й минуте капитан и лидер команды Сидни Кросби удвоил преимущество своей сборной, а на 50-й минуте Крис Кунитц установил окончательный счет.
Таким образом, сборная Канады во второй раз подряд выиграла хоккейный турнир Игр. В предыдущий раз они выигрывали в Ванкувере-2010.
Как сообщал УНИАН, в матче за бронзовую медаль, накануне, сборная Финляндии обыграла команду США – 5:0.
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