Сборная Канады выиграла хоккейный турнир Игр в Сочи

Как сообщает корреспондент УНИАН, канадцы забивали голы в каждом из трех периодов.

Матч проходил при заметном превосходстве шведов, которые играли гораздо более разнообразно в атаке, в то время как «Тре Крунур» старались сосредоточиться больше на обороне собственных ворот.

Счет матча на 13-й минуте открыл Ши Уэбер, на 36-й минуте капитан и лидер команды Сидни Кросби удвоил преимущество своей сборной, а на 50-й минуте Крис Кунитц установил окончательный счет.

Таким образом, сборная Канады во второй раз подряд выиграла хоккейный турнир Игр. В предыдущий раз они выигрывали в Ванкувере-2010.

Как сообщал УНИАН, в матче за бронзовую медаль, накануне, сборная Финляндии обыграла команду США – 5:0.