Бобслейная четверка принесла России 13-е золото Игр в Сочи
13:52, 23 февраля 2014Спорт
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В Сочи завершился предпоследний вид программы Олимпийских игр, где в соревнованиях бобов-четверок в бобслее победу одержала сборная России.
Сборная России / Reuters
Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом виде программы выступали 20 экипажей.
Россияне в составе Александр Зубков, Алексей Негодайло, Дмитрий Труненков и Алексей Воевода преодолели дистанцию в четырех попытках с общим результатом 3 минуты 40,60 секунды.
Второе место заняла команда Латвии – 0,09 секунды отставания, третье – США, проигравшая 0,39 секунды.
Отметим, что Зубков и Воевода стали двукратными чемпионами Игр в Сочи. Ранее они первенствовали в соревнованиях бобов-двоек.
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