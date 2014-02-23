Бобслейная четверка принесла России 13-е золото Игр в Сочи

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этом виде программы выступали 20 экипажей.

Россияне в составе Александр Зубков, Алексей Негодайло, Дмитрий Труненков и Алексей Воевода преодолели дистанцию в четырех попытках с общим результатом 3 минуты 40,60 секунды.

Второе место заняла команда Латвии – 0,09 секунды отставания, третье – США, проигравшая 0,39 секунды.

Отметим, что Зубков и Воевода стали двукратными чемпионами Игр в Сочи. Ранее они первенствовали в соревнованиях бобов-двоек.