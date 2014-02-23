Президент МОК считает победу украинских биатлонисток выдающимся моментом Олимпиады
13:12, 23 февраля 2014Спорт
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Президент Международного Олимпийского Комитета Томас Бах придает особое значение победе украинок в эстафете по биатлону во время Олимпийских игр в Сочи.
Томас Бах / olympic.org
Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.
В частности Бах отметил: «Победа Украины в женской эстафете по биатлону - особый момент Олимпийских игр в Сочи. Это могучий, важный символ единства во время кровавого политического кризиса в Украине».
Кроме того, глава МОК добавил: «Будучи в трауре, с одной стороны, и, зная, что на самом деле происходит в стране, видеть украинскую столицу в огне, и чувствуя всю ответственность, спортсменки сумели выиграть золотую медаль. Меня, на самом деле, это очень поразило. Это был очень эмоциональный момент».
Как сообщал УНИАН, женская сборная Украины выиграла эстафету в биатлоне опередив, в частности, сборные России и Норвегии.
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