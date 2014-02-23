Норвежские СМИ «пошутили» про допинг трехкратной олимпийской чемпионки Игр в Сочи

Об этом рассказали норвежские журналисты в беседе с российскими коллегами, сообщает Lenta.ru.

Информация о положительной пробе Бьорген появилась 22 февраля на сайте www.5080.no, специализируемся на шуточных новостях. Позднее в субботу информацию о допинге у лыжницы перепечатал сайт издания Dagbladet, со ссылкой на которого информацию публиковали СМИ.

Новость о положительной пробе Бьорген появилась на фоне официально подтвержденных случаев нарушения антидопингового законодательства во время Олимпиады в Сочи. В настоящее время Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил наличие положительных проб у пяти спортсменов, в том числе у украинской лыжницы Марины Лисогор.

На Играх-2014 33 летняя Боьрген выиграла три золотых медали, доведя общее количество завоеванных за карьеру олимпийских медалей до десяти.