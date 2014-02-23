В лыжном марафоне все три медали Игр завоевала сборная России

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этой гонке россияне были одними из претендентов на медали, но основными фаворитами были представители Норвегии.

Тем не менее, на последних 200 метрах дистанции в лидерах оказалась четверка спортсменов, трое из которых представляли Россию и только один – Норвегию.

В итоге, первое место занял Александр Легков, преодолевший 50 километров за 1 час 46 минут 55,2 секунды. Максим Вылегжанин отстал на 0,7 секунды, Илья Черноусов – на 0,8, а норвежец Мартин Йонсруд Сундбю – ровно на 1 секунду.

Представителей Украины в этом виде программы не было.