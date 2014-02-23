Трехкратная чемпионка Сочи-2014 Марит Бьорген попалась на допинге – норвежские СМИ

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой норвежское издание Dagbladet.

Официального подтверждения эта информация не имеет.

По сведениям издания, в организме Бьорген обнаружен метилгексанамин. Такое же вещество было найдено у немецкой биатлонистки Эви Захенбахер-Штеле, результаты которой на Играх-2014 были аннулированы.

В случае с Бьорген, если информация подтвердится, подвергнется очень сильному изменению медальный зачет как биатлонных соревнований, так и Игр в целом.

Ранее, на допинге в Сочи попадались спортсмены не показывавшие в своих дисциплинах высокие результаты. Кроме немки Захенбахер-Штеле на допинге попались австрийский лыжник Йханес Дюрр, украинская лыжница Марина Лисогор, латвийский хоккеист Виталийс Павловс и итальянский биатлонист Уильям Фруллани,